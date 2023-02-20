Сбежавшую мальтипу разыскивают всем районом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Миниатюрного пса зовут Мерси. Люди, взявшие шефство над животным, живут на улице Степана Разина в Екатеринбурге, вблизи цирка. Четвероногий друг сбежал от «опекунов» вблизи южного депо, на улице Чайковского.
Пожилые екатеринбуржцы переживают за жизнь и здоровье мальтипу, так как в городе холодно. Хозяйка собаки, которая сейчас в отъезде, трудится анестезиологом в отделении реанимации. Все ее знакомые подключились к поискам домашнего любимца.
Волонтеры ждут появления зверька в районах магазинов и ресторанов общепита. Также они просят тех, кто мог взять Мерси себе, вернуть ее за вознаграждение в 15 000 рублей, сообщает Е1.