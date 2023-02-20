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Published Сегодня, 03:55

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Updated Сегодня, 03:57

Сбежавшую мальтипу разыскивают всем районом в Екатеринбурге

20 февраля 2023, 03:55
Фото: "Поиск пропавших животных" ВКонтакте
На время отъезда хозяйки пожилая пара из Екатеринбурга взяла на передержку бежевую собаку породы мальтипу, однако 16 февраля питомец сбежал. К поискам животного подключился целый район, а нашедшему объявлено вознаграждение.

Миниатюрного пса зовут Мерси. Люди, взявшие шефство над животным, живут на улице Степана Разина в Екатеринбурге, вблизи цирка. Четвероногий друг сбежал от «опекунов» вблизи южного депо, на улице Чайковского.

Пожилые екатеринбуржцы переживают за жизнь и здоровье мальтипу, так как в городе холодно. Хозяйка собаки, которая сейчас в отъезде, трудится анестезиологом в отделении реанимации. Все ее знакомые подключились к поискам домашнего любимца.

Пропавшая мальтипу Мерси
Фото: "Поиск пропавших животных" ВКонтакте

Волонтеры ждут появления зверька в районах магазинов и ресторанов общепита. Также они просят тех, кто мог взять Мерси себе, вернуть ее за вознаграждение в 15 000 рублей, сообщает Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Собака#Поиск#Животные#Домашние животные#Происшествия
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