Сбежавшую мальтипу разыскивают всем районом в Екатеринбурге

Пожилые екатеринбуржцы переживают за жизнь и здоровье мальтипу, так как в городе холодно. Хозяйка собаки, которая сейчас в отъезде, трудится анестезиологом в отделении реанимации. Все ее знакомые подключились к поискам домашнего любимца.