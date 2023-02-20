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Счетная палата Нижнего Тагила отчиталась о работе за 2022 год

20 февраля 2023, 08:37
Фото: TagilCity.ru
О результатах работы Счетной палаты Нижнего Тагила в 2022 году, выявленных и устраненных нарушениях рассказал на заседании постоянной комиссии Городской думы по бюджету, экономической политике и инвестициям председатель Валерий Платунов.

Он отметил, что план работы на 2022 год был полностью выполнен. В прошлом году были проведены восемь контрольных мероприятий, 24 финансовые экспертизы, внешняя проверка об исполнении бюджета за 2021 год и за 9 месяцев 2022 года. Предметами проверок являлись расходование бюджетных средств, использование муниципального имущества, соблюдение условий предоставления субсидий, подтверждение достоверности отчетов.

В результате проведения проверок были выявлены нарушения при формировании исполнения бюджета на сумму 34,7 миллиона рублей, нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом на сумму 20,4 миллиона рублей. Основную долю от всех нарушений составили нарушения порядка ведения бухгалтерской отчетности — почти 4,4 миллиарда рублей, — рассказал Валерий Платунов.

Он пояснил, что по итогам проверки в отчете МКУ «Центр земельного права» за 2021 год не были отражены земельные участки, переданные в аренду на сумму 4,1 миллиарда рублей. В связи с этим глава города Владислав Пинаев издал постановление, в котором определил уполномоченных за учет этих земель.

Для устранения выявленных нарушений руководителям проверенных учреждений направлено восемь представлений, а в администрацию города — 15 информационных писем. Материалы восьми выездных проверок направлены в прокуратуру Ленинского района. Итоги рассмотрения поставлены на контроль, — отметил председатель Счетной палаты.

Также Валерий Платунов рассказал, что за 2022 год были устранены нарушения на общую сумму 1,6 миллиарда рублей. 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний, еще одному был снижен размер премии.

Он пояснил, что ежегодную динамику по выявленным нарушениям и суммам сложно отследить, так как все зависит от того, какие объекты проверяются. Зачастую, это просто не правильная информация в бухгалтерском отчете.

Счетной палате в этом году исполняется 15 лет, качество ее работы также зависит от администрации Нижнего Тагила и Городской думы. Без нее мы не принимаем и не контролируем бюджет, — сказал председатель постоянной комиссии, депутат Гордумы Дмитрий Скоропупов.
Валерий Платунов вновь назначен председателем счетной палаты Нижнего Тагила
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