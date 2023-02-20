Счетная палата Нижнего Тагила отчиталась о работе за 2022 год

Он пояснил, что по итогам проверки в отчете МКУ «Центр земельного права» за 2021 год не были отражены земельные участки, переданные в аренду на сумму 4,1 миллиарда рублей. В связи с этим глава города Владислав Пинаев издал постановление, в котором определил уполномоченных за учет этих земель.