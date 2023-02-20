Шесть солдат-срочников погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Предварительно известно, что в блиндаже произошел взрыв. Это случилось в тот момент, когда солдаты срочной службы топили печь. Один из них плеснул в огонь горючую жидкость, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа проводят расследование.
Еще два мужчины выжили, а тела остальных еще не найдены, пишет Mash. На месте работают экстренные службы.
Напомним, что осенью прошлого года на полигоне в Белгородской области двое мужчин начали стрелять в добровольцев. 11 человек погибли, а еще 15 получили ранения.