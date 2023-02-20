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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Шесть солдат-срочников погибли при пожаре в блиндаже в Курской области

20 февраля 2023, 12:32
Фото: 1MI
Шесть военных погибли во время пожара в блиндаже в селе Горналь Курской области.

Предварительно известно, что в блиндаже произошел взрыв. Это случилось в тот момент, когда солдаты срочной службы топили печь. Один из них плеснул в огонь горючую жидкость, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Правоохранительные органы совместно с комиссией Западного военного округа проводят расследование.

Еще два мужчины выжили, а тела остальных еще не найдены, пишет Mash. На месте работают экстренные службы.

Напомним, что осенью прошлого года на полигоне в Белгородской области двое мужчин начали стрелять в добровольцев. 11 человек погибли, а еще 15 получили ранения.

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#Пожар#Военные#Срочники#Солдаты#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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