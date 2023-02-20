Штормовое предупреждение из-за снегопадов объявлено в Свердловской области 21 февраля

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
О снегопадах сообщили в ЕДДС. В целом, погода ожидается облачная и с прояснениями. Днем возможна метель.
Ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в дневное время местами его порывы могут достичь 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14,-19 градусов, на севере до 26 градусов.
Из-за сильного снегопада существует риск появления пробок на дорогах, а также аварий и обрывов линий электропередач.