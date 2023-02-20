TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Штормовое предупреждение из-за снегопадов объявлено в Свердловской области 21 февраля

20 февраля 2023, 11:30
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение из-за сильных снегопадов объявлено в Свердловской области

В Свердловской области ожидается сильный снег. Он ожидается в течение всего дня 21 февраля.

О снегопадах сообщили в ЕДДС. В целом, погода ожидается облачная и с прояснениями. Днем возможна метель.

Ветер будет юго-восточным 4-9 метров в секунду, в дневное время местами его порывы могут достичь 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 14,-19 градусов, на севере до 26 градусов.

Из-за сильного снегопада существует риск появления пробок на дорогах, а также аварий и обрывов линий электропередач.

Об ухудшении самочувствия из-за смога предупредили жителей Нижнего Тагила
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Погода#Предупреждение#Шторм#Снег#Снегопад#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49