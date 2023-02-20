Собака покусала девочку в питомнике в Полевском

Сначала девочка с подругой мамы и ее сыном были на экскурсии. Они катались на упряжках с хаски, а затем отправились на горку. Неподалеку в будке на цепи была собака. Когда девочка скатилась с горки, то животное выскочило на лед и ребенок в него врезался. Собака покусала малышку, она уползла в страхе, рассказала мама пострадавшей. Все случилось 19 января.