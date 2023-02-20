Собака покусала девочку в питомнике в Полевском

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Сначала девочка с подругой мамы и ее сыном были на экскурсии. Они катались на упряжках с хаски, а затем отправились на горку. Неподалеку в будке на цепи была собака. Когда девочка скатилась с горки, то животное выскочило на лед и ребенок в него врезался. Собака покусала малышку, она уползла в страхе, рассказала мама пострадавшей. Все случилось 19 января.
По ее словам, сотрудники питомника отнеслись ко всему равнодушно. Одна из работниц показала сертификат, что животное привито от бешенства. Пока проводили обработку ран, по словам матери, собака бегала без намордника. Извинения семье не принесли.
В больнице девочке наложили несколько швов. Мать планирует обращаться в полицию, пишет Ура.ру.
По словам владелицы питомника Алины Минкалиевой, инцидент случился на прилегающей к питомнику территории. Девочка была в составе школьной группы. Пока дети катались с горки, по словам Минкалиевой, взрослые пили чай. Она отметила, что пес, о котором идет речь, очень добрый. За 10 лет подобных инцидентов с ним не случалось.
Владелица также отметила, что при разговоре с сотрудниками родители вели себя агрессивно, а отец ребенка устроил драку. У пострадавшего уже сняли побои в полиции, а собаку перевели в другое место.
В Следственном комитете по Свердловской области заявили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. Для выяснения степени тяжести вреда, полученного ребенком, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.