TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Сотню ангелов-оберегов отправили из Верхней Салды бойцам на СВО

20 февраля 2023, 10:34
Фото: администрация Верхней Салды
Гуманитарную помощь письма и ангелов-оберегов отправили дети и взрослые из Верхней Салды бойцам на Донбасс.

Ангелочков создавали ребята, которые обучаются в Центре детского творчества. Один из военнослужащих рассказал, что он сам уроженец Верхней Салды и был рад получить подарок. С его слов, «вся рота в восторге» от ангелов из бересты. Некоторые военные украсили свои бронежилеты полученными сувенирами.

Сотню детских поделок перед отправкой освятили в храме Иоанна Богослова. Это сделали во время молебна за мобилизованных свердловчан. Во время служения в церкви присутствовал мужчина, который должен был вскоре отправиться на СВО, и он попросил одного ангелочка себе.

Гуманитарку на передовую доставили глава гумкорпуса «Салда-Урал» Кирилл Шишин и атаман Нижнего Тагила Владимир Романов, сообщает администрация Верхней Салды.

Водителей для доставки гуманитарной помощи на СВО из Нижнего Тагила ищут волонтеры
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощьТагильчанки отправили 28 коробок гуманитарной помощи в воинскую часть ЕкатеринбургаИз Нижнего Тагила отправлена очередная партия гуманитарной помощи ЛДНР
#Анна Варнакина#Дети#СВО#Спецоперация#Гуманитарная помощь#Военные#Общество#Операция на Украине#Верхняя и Нижняя Салда
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49