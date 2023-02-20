Сотню ангелов-оберегов отправили из Верхней Салды бойцам на СВО

Сотню детских поделок перед отправкой освятили в храме Иоанна Богослова. Это сделали во время молебна за мобилизованных свердловчан. Во время служения в церкви присутствовал мужчина, который должен был вскоре отправиться на СВО, и он попросил одного ангелочка себе.