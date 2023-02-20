Сотню ангелов-оберегов отправили из Верхней Салды бойцам на СВО

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Ангелочков создавали ребята, которые обучаются в Центре детского творчества. Один из военнослужащих рассказал, что он сам уроженец Верхней Салды и был рад получить подарок. С его слов, «вся рота в восторге» от ангелов из бересты. Некоторые военные украсили свои бронежилеты полученными сувенирами.
Сотню детских поделок перед отправкой освятили в храме Иоанна Богослова. Это сделали во время молебна за мобилизованных свердловчан. Во время служения в церкви присутствовал мужчина, который должен был вскоре отправиться на СВО, и он попросил одного ангелочка себе.
Гуманитарку на передовую доставили глава гумкорпуса «Салда-Урал» Кирилл Шишин и атаман Нижнего Тагила Владимир Романов, сообщает администрация Верхней Салды.