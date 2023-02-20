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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Стала известна дата апелляции по делу о гибели задержанного полицией в Нижнем Тагиле

20 февраля 2023, 06:25
Фото: 1MI
В отношении меры пресечения, избранной для полицейских, задержанных по делу о гибели 44-летнего мужчины в Нижнем Тагиле, назначена дата обжалования. Апелляцию состоится в Свердловском областном суде 20 февраля. Защитники будут ходатайствовать о смягчении наказания.

Защитники будут просить для своих подопечных домашний арест. Апелляцию рассмотрит судья Елена Ишкина. Так, по мнению адвоката Павла Горшкова Дмитрия Кузьмина, Дзержинский суд Нижнего Тагила пришел к неверному выводу о том, что подозреваемый будет препятствовать расследованию. Всего адвокат привел 3 аргумента в пользу домашнего ареста для задержанного.

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Представитель стороны защиты Максима Онучина — Алексей Усов — уверен, что его подопечный также заслуживает смягчения меры пресечения. С его слов, нет данных о том, что полицейский имеет возможность повлиять на ход следствия. В пользу его суждений, считает адвокат, выступает и положительная характеристика правоохранителя, сообщает ИА «Все новости».

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Напомним, что инцидент со смертью Сергея Шамрина произошел в Нижнем Тагиле 29 января. Тагильчанина поместили в служебный автомобиль, а при выгрузке у ОП-17 констатировали смерть. Предполагается, что патрульные поместили мужчину вверх ногами.

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