Стала известна дата апелляции по делу о гибели задержанного полицией в Нижнем Тагиле

Защитники будут просить для своих подопечных домашний арест. Апелляцию рассмотрит судья Елена Ишкина. Так, по мнению адвоката Павла Горшкова Дмитрия Кузьмина, Дзержинский суд Нижнего Тагила пришел к неверному выводу о том, что подозреваемый будет препятствовать расследованию. Всего адвокат привел 3 аргумента в пользу домашнего ареста для задержанного.