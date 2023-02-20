Стала известна дата апелляции по делу о гибели задержанного полицией в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
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Updated Сегодня, 06:27
Защитники будут просить для своих подопечных домашний арест. Апелляцию рассмотрит судья Елена Ишкина. Так, по мнению адвоката Павла Горшкова Дмитрия Кузьмина, Дзержинский суд Нижнего Тагила пришел к неверному выводу о том, что подозреваемый будет препятствовать расследованию. Всего адвокат привел 3 аргумента в пользу домашнего ареста для задержанного.
Представитель стороны защиты Максима Онучина — Алексей Усов — уверен, что его подопечный также заслуживает смягчения меры пресечения. С его слов, нет данных о том, что полицейский имеет возможность повлиять на ход следствия. В пользу его суждений, считает адвокат, выступает и положительная характеристика правоохранителя, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, что инцидент со смертью Сергея Шамрина произошел в Нижнем Тагиле 29 января. Тагильчанина поместили в служебный автомобиль, а при выгрузке у ОП-17 констатировали смерть. Предполагается, что патрульные поместили мужчину вверх ногами.