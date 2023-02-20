TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей

20 февраля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Обратить внимание на неправильную тонировку автомобилей и машины, которые мешают чистить снег в Нижнем Тагиле, попросили сотрудников ГИБДД депутаты Гордумы.

На постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике депутаты Гордумы обратили внимание на то, что в последнее время на дорогах Нижнего Тагила появилось много машин с неправильной тонировкой.

Начальник УГИБДД Александр Зверев пояснил, что в конце ноября 2022 года все приборы ведомства, которые измеряют уровень тонировки, были отправлены на поверку или ремонт.

Тагильчане об этом узнали и стали тонировать автомобили. На сегодняшний день приборы получены обратно, поэтому будем заниматься этим вопросом, — отметил Александр Зверев.

Также депутаты спросили, можно ли каким-то образом повлиять на водителей, которые во время чистки снега зимой оставляют машины, так называемые «подснежники», на улицах. Они предложили устанавливать временные знаки с ограничениями на стоянку в определенное время.

На сегодняшний день, если автомобиль стоит без нарушений правил дорожного движения, то все, что мы можем сделать — это позвонить собственнику транспортного средства и попросить убрать автомобиль. Знаки установить можно, но это вызовет много негатива, — пояснил начальник УГИБДД.
Мать и двое детей на авто с тонировкой и без ОСАГО попали в ДТП в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Начальник из ГИБДД ездил на авто с запрещенной тонировкой в ЕкатеринбургеТагильчанину дали трое суток ареста за тонировку автомобиляШкольник из Екатеринбурга придумал ДТП ради прогула уроков
#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Шрафы#Полиция#Нарушители#Тонировка#Транспорт#Общество#Эксклюзив#Евгения Сафина
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49