Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
На постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике депутаты Гордумы обратили внимание на то, что в последнее время на дорогах Нижнего Тагила появилось много машин с неправильной тонировкой.
Начальник УГИБДД Александр Зверев пояснил, что в конце ноября 2022 года все приборы ведомства, которые измеряют уровень тонировки, были отправлены на поверку или ремонт.
Тагильчане об этом узнали и стали тонировать автомобили. На сегодняшний день приборы получены обратно, поэтому будем заниматься этим вопросом, — отметил Александр Зверев.
Также депутаты спросили, можно ли каким-то образом повлиять на водителей, которые во время чистки снега зимой оставляют машины, так называемые «подснежники», на улицах. Они предложили устанавливать временные знаки с ограничениями на стоянку в определенное время.
На сегодняшний день, если автомобиль стоит без нарушений правил дорожного движения, то все, что мы можем сделать — это позвонить собственнику транспортного средства и попросить убрать автомобиль. Знаки установить можно, но это вызовет много негатива, — пояснил начальник УГИБДД.