В колонию на 12 лет за наркоторговлю отправили экс-полицейского из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Алексея Созонова судили за наркоторговлю. Отбывать свое наказание Алексей будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, сообщили в прокуратуре.
Напомним, что летом 2020 года Алексей Созонов, будучи участковым полицейским, предложил своему приятелю заняться торговлей наркотиками. У него имелась вся необходимая информация о каналах сбыта запрещенных веществ.
Далее он прятал наркотики в тайниках, а его друг забирал их и расфасовывал для будущей продажи.