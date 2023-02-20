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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В колонию на 12 лет за наркоторговлю отправили экс-полицейского из Екатеринбурга

20 февраля 2023, 10:41
Фото: 1MI
Бывшего полицейского из Екатеринбурга отправили в колонию на 12 лет. Приговор ему вынесли в Сысерти.

Алексея Созонова судили за наркоторговлю. Отбывать свое наказание Алексей будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу, сообщили в прокуратуре.

Напомним, что летом 2020 года Алексей Созонов, будучи участковым полицейским, предложил своему приятелю заняться торговлей наркотиками. У него имелась вся необходимая информация о каналах сбыта запрещенных веществ.

Далее он прятал наркотики в тайниках, а его друг забирал их и расфасовывал для будущей продажи.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Колония#Наркотики#Строгий режим#Криминал#Новости УрФО
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