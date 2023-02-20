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Published Сегодня, 14:38

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В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам

20 февраля 2023, 14:38
Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле в 2022 году число ДТП возросло на 18%

За 12 месяцев 2022 года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 187 дорожно-транспортных происшествий, это на 18% больше, чем годом ранее. Травмировано было 257 человек, погибло — 26 человек.

Основными причинами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Более 90% аварий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения, а каждое третье связано с превышением водителями скоростного режима (выросло почти в два раза по сравнению с 2021 годом).

Так, в марте на въезде в Нижний Тагил произошло ДТП, в котором погибли два человека и еще пять получили травмы. Женщина за рулем Honda не справилась с управлением и врезалась в Nissan.

Две женщины погибли в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом
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Каждой пятой причиной ДТП в Нижнем Тагиле было несоблюдением очередности проезда, а каждое восьмое — по вине пьяных водителей, — рассказал начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Зверев на постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

За прошлый год сотрудники ГИБДД провели 128 профилактический рейдов различной направленности, из них 83 с привлечением участковых и патрульно-постовой службы. В результате было выявлено 271 нарушение.

Более сотни нарушений на дорогах выявлено за один вечер в Нижнем Тагиле
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Больше всего аварий в 2022 году произошло на территории Ленинского района. Чаще всего тагильчане попадали в ДТП по субботам и четвергам. В 106 случаях из общего количества аварий сопутствующими причинами стали неблагоприятные дорожные условия (20 человек погибло, 150 травмировано).

В апреле 2022 года под Нижним Тагилом погиб 15-летний подросток, который без разрешения взял ключи от машины матери и поехал кататься. Школьник выехал на полосу встречного движения и попал под фуру.

15-летний подросток-водитель погиб в ДТП с грузовиком на въезде в Нижний Тагил
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Также в Нижнем Тагиле зарегистрировано 55 ДТП с участием пешеходов, пять из которых погибли и 53 получили травмы. В ходе 53 рейдов пресечено 5 тысяч нарушений ПДД пешеходами.

Довольно часто участниками аварий становятся дети-пешеходы. Например, в начале декабря 2022 года школьник перебегал дорогу в неположенном месте на улице Ильича и попал под колеса Renault Kaptur. А в конце ноября на Вые подросток вышел из трамвая, решил перейти дорогу и его сбила иномарка. Водитель скрылся с места ДТП, но был пойман.

Подросток перебегал дорогу у остановки трамвая и попал под машину в Нижнем Тагиле
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