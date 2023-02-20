В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Основными причинами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. Более 90% аварий произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения, а каждое третье связано с превышением водителями скоростного режима (выросло почти в два раза по сравнению с 2021 годом).
Так, в марте на въезде в Нижний Тагил произошло ДТП, в котором погибли два человека и еще пять получили травмы. Женщина за рулем Honda не справилась с управлением и врезалась в Nissan.
Каждой пятой причиной ДТП в Нижнем Тагиле было несоблюдением очередности проезда, а каждое восьмое — по вине пьяных водителей, — рассказал начальник ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Зверев на постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.
За прошлый год сотрудники ГИБДД провели 128 профилактический рейдов различной направленности, из них 83 с привлечением участковых и патрульно-постовой службы. В результате было выявлено 271 нарушение.
Больше всего аварий в 2022 году произошло на территории Ленинского района. Чаще всего тагильчане попадали в ДТП по субботам и четвергам. В 106 случаях из общего количества аварий сопутствующими причинами стали неблагоприятные дорожные условия (20 человек погибло, 150 травмировано).
В апреле 2022 года под Нижним Тагилом погиб 15-летний подросток, который без разрешения взял ключи от машины матери и поехал кататься. Школьник выехал на полосу встречного движения и попал под фуру.
Также в Нижнем Тагиле зарегистрировано 55 ДТП с участием пешеходов, пять из которых погибли и 53 получили травмы. В ходе 53 рейдов пресечено 5 тысяч нарушений ПДД пешеходами.
Довольно часто участниками аварий становятся дети-пешеходы. Например, в начале декабря 2022 года школьник перебегал дорогу в неположенном месте на улице Ильича и попал под колеса Renault Kaptur. А в конце ноября на Вые подросток вышел из трамвая, решил перейти дорогу и его сбила иномарка. Водитель скрылся с места ДТП, но был пойман.