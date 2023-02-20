В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам

Довольно часто участниками аварий становятся дети-пешеходы. Например, в начале декабря 2022 года школьник перебегал дорогу в неположенном месте на улице Ильича и попал под колеса Renault Kaptur. А в конце ноября на Вые подросток вышел из трамвая, решил перейти дорогу и его сбила иномарка. Водитель скрылся с места ДТП, но был пойман.