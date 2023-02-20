В Нижнем Тагиле отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров тротуаров

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В 2022 году самым большим по площади оказался бульвар четной стороны Ленинградского проспекта. Там было уложено 17,5 тысячи квадратных метров плитки. Также свыше тысячи квадратных метров были выполнены в асфальте. В текущем году тротуары будут ремонтироваться на проспекте Мира и улице Фрунзе, рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.
По его словам на двух участках проспекта Мира уложат 18 тысяч квадратов тротуарной плитки. А на улице Фрунзе площадь работ составит 16 тысяч квадратных метров.
Кроме того, пешеходные мостовые преобразятся на улицах Октябрьской революции, Тагилстроевская и вдоль Черноисточинского шоссе. Планируется, что тротуары будут восстанавливаться и вне нацпроекта. Так, работы в данном направлении планируется провести вдоль Исинского тракта, сообщает администрация Нижнего Тагила.
По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, в текущем году планируется уложить много плитки. Работа будут проводиться и на межрельсовом пространстве на проспекте Мира и улице Фрунзе. Также добавятся территории Выйского парка, пешеходной зоны по нечетной стороне Ленинградского проспекта.