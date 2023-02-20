В Нижнем Тагиле отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров тротуаров

В 2022 году самым большим по площади оказался бульвар четной стороны Ленинградского проспекта. Там было уложено 17,5 тысячи квадратных метров плитки. Также свыше тысячи квадратных метров были выполнены в асфальте. В текущем году тротуары будут ремонтироваться на проспекте Мира и улице Фрунзе, рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.