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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

В Нижнем Тагиле отремонтируют более 50 тысяч квадратных метров тротуаров

20 февраля 2023, 15:09
Фото: 1MI
Более 50 тысяч квадратных метров тротуаров планируется реконструировать в Нижнем Тагиле. Работы будут проведены на шести объектах в рамках национельного проекта БКД в 2023 году.

В 2022 году самым большим по площади оказался бульвар четной стороны Ленинградского проспекта. Там было уложено 17,5 тысячи квадратных метров плитки. Также свыше тысячи квадратных метров были выполнены в асфальте. В текущем году тротуары будут ремонтироваться на проспекте Мира и улице Фрунзе, рассказал заместитель директора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.

По его словам на двух участках проспекта Мира уложат 18 тысяч квадратов тротуарной плитки. А на улице Фрунзе площадь работ составит 16 тысяч квадратных метров.

Кроме того, пешеходные мостовые преобразятся на улицах Октябрьской революции, Тагилстроевская и вдоль Черноисточинского шоссе. Планируется, что тротуары будут восстанавливаться и вне нацпроекта. Так, работы в данном направлении планируется провести вдоль Исинского тракта, сообщает администрация Нижнего Тагила.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, в текущем году планируется уложить много плитки. Работа будут проводиться и на межрельсовом пространстве на проспекте Мира и улице Фрунзе. Также добавятся территории Выйского парка, пешеходной зоны по нечетной стороне Ленинградского проспекта.

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#Тротуар#Нацпроект#БКД#Ремонт#Строительство#Город#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Касается каждого#Ирина Кирилова
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