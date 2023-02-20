Жительница Краснотурьинска приехала в гости к дедушке в поселок Висим под Нижним Тагилом и чуть не упала в полуметровую дыру на пешеходной части моста. Несмотря на жалобы местных жителей, администрация ГГО не предпринимает никаких действий.