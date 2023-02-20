Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсов. После проведенной проверки транспортная прокуратура объявила предприятию предостережение.
Экс-спикер Нижнетагильской гордумы и замминистра физкультуры и спорта Свердловской области Александр Маслов отправится в отставку. Инсайдер TagilCity.ru уверен, что политик станет мэром Верхней Салды.
Жительница Краснотурьинска приехала в гости к дедушке в поселок Висим под Нижним Тагилом и чуть не упала в полуметровую дыру на пешеходной части моста. Несмотря на жалобы местных жителей, администрация ГГО не предпринимает никаких действий.
На прошлой неделе на Нижний Тагил опять опустился смог, ЕВРАЗ НТМК не признает свою причастность к выбросам бензапирена. Рассказываем о главных экологических событиях недели с 13 по 20 февраля.
За 12 месяцев прошлого года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 187 ДТП. Это на 18% больше, чем годом ранее. Травмы получили 257 человек, погибли — 26 человек.