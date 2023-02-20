TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Тагиле из-за снега вагоны сошли с рельсов, а число ДТП увеличилось на 18% за год

20 февраля 2023, 15:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из-за нечищеного снега вагоны сошли с рельсов, а количество ДТП увеличилось за год на 18%. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 февраля.

Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсов. После проведенной проверки транспортная прокуратура объявила предприятию предостережение.

Из-за нечищеного снега на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле сошли вагоны с рельсов
Узнать подробнее

Экс-спикер Нижнетагильской гордумы и замминистра физкультуры и спорта Свердловской области Александр Маслов отправится в отставку. Инсайдер TagilCity.ru уверен, что политик станет мэром Верхней Салды.

Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Узнать подробнее

Жительница Краснотурьинска приехала в гости к дедушке в поселок Висим под Нижним Тагилом и чуть не упала в полуметровую дыру на пешеходной части моста. Несмотря на жалобы местных жителей, администрация ГГО не предпринимает никаких действий.

На опасную для жизни дыру на мосту жалуются жители поселка Висим под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

На прошлой неделе на Нижний Тагил опять опустился смог, ЕВРАЗ НТМК не признает свою причастность к выбросам бензапирена. Рассказываем о главных экологических событиях недели с 13 по 20 февраля.

Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Узнать подробнее

За 12 месяцев прошлого года в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 187 ДТП. Это на 18% больше, чем годом ранее. Травмы получили 257 человек, погибли — 26 человек.

«Я сына угробил»: попавший в аварию водитель рассказал о смертельном ДТП в ХМАО
Узнать подробнее
#Вагоны#Смог#Итоги#Мэр#Инсайдер#Поезд#Снег#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Елена Озерова
Подпишитесь
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Сегодня, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Двое бывших топ-менеджеров УВЗ из Нижнего Тагила отправлены в колонию за взятки
Сегодня, 14:43
В Нижнем Тагиле больше всего ДТП в 2022 году произошло по четвергам и субботам
Сегодня, 14:38
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Сегодня, 13:38