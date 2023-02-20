Вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле из-за неисправной стрелки

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Авария произошла 20 января на путях необщего пользования ОАО «ВГОК» станции Рудная. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что причиной этого стала неисправность стрелочного перевода №46. Они обнаружили вертикальный износ сердечника и выкрашивание сердечника крестовины.
В результате набегания гребня колеса на головку рельса произошел сход колесной пары вагона. Виновником происшествия признан главный инженер ПЖТ ОАО «ВГОК» Константин Паньшин, так как он не обеспечил безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта.
Предприятие получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований безопасности, ему предложено принять необходимые меры.