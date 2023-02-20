Вагон сошел с рельсов на ВГОКе в Нижнем Тагиле из-за неисправной стрелки

В результате набегания гребня колеса на головку рельса произошел сход колесной пары вагона. Виновником происшествия признан главный инженер ПЖТ ОАО «ВГОК» Константин Паньшин, так как он не обеспечил безопасную эксплуатацию сооружений, устройств и объектов железнодорожного транспорта.