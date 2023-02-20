TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Ветеринар Галкин: Стресс и глисты - наиболее частые причины отказа кошек от еды

Сегодня, 09:23
Потеря аппетита у кошки – тревожный сигнал для хозяина, так как причины голодания могут быть вызваны проблемами со здоровьем.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин, длительный отказ от еды может привести к проблемам с печенью у животного. Наиболее распространенные причины голодания – стресс, отравление бытовой химией, заражение глистами. Такое поведение также может быть связано со сменой корма, или кишечной непроходимостью. Например, кошка могла проглотить большое количество шерсти или инородный предмет. Потеря аппетита может быть вызвана и проблемами с состоянием здоровья. При этом наблюдаются и другие признаки: ротовая полость болезненна, у животного выделяется большое количество слюны, десны краснеют, а изо рта неприятно пахнет.

Вирусные инфекции зачастую сопровождаются отказом от еды, а также кашлем, чиханием, выделениями из носа и глаз.

Ветеринар отметил, что о проблемах с внутренними органами у питомца можно догадаться по таким симптомам, как рвота, дистрофия, нарушения стула.

При обнаружении какого-либо из этих признаков или их сочетания, нужно обратиться к ветеринару. Специалист выпишет необходимые направления на анализы и дополнительное обследование, поставит точный диагноз и пропишет схему лечения.

Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49