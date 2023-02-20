Ветеринар Галкин: Стресс и глисты - наиболее частые причины отказа кошек от еды

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин, длительный отказ от еды может привести к проблемам с печенью у животного. Наиболее распространенные причины голодания – стресс, отравление бытовой химией, заражение глистами. Такое поведение также может быть связано со сменой корма, или кишечной непроходимостью. Например, кошка могла проглотить большое количество шерсти или инородный предмет. Потеря аппетита может быть вызвана и проблемами с состоянием здоровья. При этом наблюдаются и другие признаки: ротовая полость болезненна, у животного выделяется большое количество слюны, десны краснеют, а изо рта неприятно пахнет.
Вирусные инфекции зачастую сопровождаются отказом от еды, а также кашлем, чиханием, выделениями из носа и глаз.
Ветеринар отметил, что о проблемах с внутренними органами у питомца можно догадаться по таким симптомам, как рвота, дистрофия, нарушения стула.
При обнаружении какого-либо из этих признаков или их сочетания, нужно обратиться к ветеринару. Специалист выпишет необходимые направления на анализы и дополнительное обследование, поставит точный диагноз и пропишет схему лечения.