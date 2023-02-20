Ветеринар Галкин: Стресс и глисты - наиболее частые причины отказа кошек от еды

Как рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин, длительный отказ от еды может привести к проблемам с печенью у животного. Наиболее распространенные причины голодания – стресс, отравление бытовой химией, заражение глистами. Такое поведение также может быть связано со сменой корма, или кишечной непроходимостью. Например, кошка могла проглотить большое количество шерсти или инородный предмет. Потеря аппетита может быть вызвана и проблемами с состоянием здоровья. При этом наблюдаются и другие признаки: ротовая полость болезненна, у животного выделяется большое количество слюны, десны краснеют, а изо рта неприятно пахнет.