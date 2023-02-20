ВГОК в Нижнем Тагиле задолжал почти миллиард налоговой

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Заявителем выступает ФНС №16 по Свердловской области, должником — «Высокогорский ГОК». Претензия предъявлена на 924,6 млн рублей. Об этом стало известно из картотеки электронных дел.
Известно, что это не единственный иск о банкротстве предприятия. Аналогичный поступал в адрес ГОКа от «Тагилэнерго».
Ранее сообщалось, что ВГОК переживает не лучшие времена. В сдекабре прошлого года на предприятии снизили потребление электроэнергии из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками.
Отмечается, что «Высокогорский ГОК» входит в группу компаний НПРО «Урал». Его история отсчитывается с 1721 года.