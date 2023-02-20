TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

ВГОК в Нижнем Тагиле задолжал почти миллиард налоговой

20 февраля 2023, 09:52
Фото: 1MI
В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск с требованием о банкротстве «Высокогорского горно-обогатительного комбината» в Нижнем Тагиле. Он старейший в регионе.

Заявителем выступает ФНС №16 по Свердловской области, должником — «Высокогорский ГОК». Претензия предъявлена на 924,6 млн рублей. Об этом стало известно из картотеки электронных дел.

Известно, что это не единственный иск о банкротстве предприятия. Аналогичный поступал в адрес ГОКа от «Тагилэнерго».

Ранее сообщалось, что ВГОК переживает не лучшие времена. В сдекабре прошлого года на предприятии снизили потребление электроэнергии из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками.

Отмечается, что «Высокогорский ГОК» входит в группу компаний НПРО «Урал». Его история отсчитывается с 1721 года.

В пятерку лидеров по банкротствам физлиц вошла Свердловская область
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#ФНС#Банкротство#Предприятие#Экономика#Елена Озерова
Подпишитесь
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Сегодня, 07:32
Снести или восстановить: жители дома по Газетной в Нижнем Тагиле решают судьбу корта
Вчера, 07:04
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Сегодня, 08:41
Тагильчане взяли второе место на первенстве области по армейскому рукопашному бою
Вчера, 05:58
Почти 19 тысяч жителей Нижнего Тагила занимаются волонтерством
Сегодня, 07:05
«Кохсохим и УВЗ исчезли»: жители Вагонки в Нижнем Тагиле пожаловались на выбросы
Вчера, 09:49