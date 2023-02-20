Власти Свердловской области отказались от сбора взносов за капремонт с новостроек

На встрече будет рассматриваться вопрос внесения поправок в правительственный законопроект о корректировке норм о капремонте в многоквартирных домах в регионе. По некоторым данным, трехлетний мораторий на оплату капремонта в новостройках сохранится. Предположительно, такую поправку внес губернатор Евгений Куйвашев.