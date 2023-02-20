Власти Свердловской области отказались от сбора взносов за капремонт с новостроек

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В связи с этим в понедельник, 20 февраля, вечером состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания Свердловской области, пишет ЕАН.
На встрече будет рассматриваться вопрос внесения поправок в правительственный законопроект о корректировке норм о капремонте в многоквартирных домах в регионе. По некоторым данным, трехлетний мораторий на оплату капремонта в новостройках сохранится. Предположительно, такую поправку внес губернатор Евгений Куйвашев.
Ранее, в начале февраля правительство Свердловской области внесло законопроект, который поменяет систему капремонта. Таким образом, с 1 марта у властей появится возможность каждый год назначать новый размер взносов за капремонт.