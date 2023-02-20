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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Власти Свердловской области отказались от сбора взносов за капремонт с новостроек

20 февраля 2023, 08:33
Фото: 1MI
С владельцев квартир в новостройках все же не будут собирать плату за капремонт. Такое решение приняли власти Свердловской области.

В связи с этим в понедельник, 20 февраля, вечером состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания Свердловской области, пишет ЕАН.

На встрече будет рассматриваться вопрос внесения поправок в правительственный законопроект о корректировке норм о капремонте в многоквартирных домах в регионе. По некоторым данным, трехлетний мораторий на оплату капремонта в новостройках сохранится. Предположительно, такую поправку внес губернатор Евгений Куйвашев.

Ранее, в начале февраля правительство Свердловской области внесло законопроект, который поменяет систему капремонта. Таким образом, с 1 марта у властей появится возможность каждый год назначать новый размер взносов за капремонт.

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#Елена Озерова#Капремонт#Новостройки#Высотки#Экономика#Новости УрФО
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