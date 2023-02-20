Водителей для доставки гуманитарной помощи на СВО из Нижнего Тагила ищут волонтеры

По словам Павла Фетисова, руководителя отряда, раньше волонтеры просто собирали гуманитарную помощь для бойцов, но потом возникло желание самим доставлять грузы. Волонтер отметил, что у отряда, как и у него самого, к сожалению, нет своего автомобиля.