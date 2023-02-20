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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Водителей для доставки гуманитарной помощи на СВО из Нижнего Тагила ищут волонтеры

20 февраля 2023, 09:47
Фото: 1MI
Волонтеры поискового отряда «Феникс» ищут водителей со своим автотранспортом, чтобы доставить гуманитарную помощь из Нижнего Тагила в зону проведения специальной военной операции.

По словам Павла Фетисова, руководителя отряда, раньше волонтеры просто собирали гуманитарную помощь для бойцов, но потом возникло желание самим доставлять грузы. Волонтер отметил, что у отряда, как и у него самого, к сожалению, нет своего автомобиля.

В Нижнем Тагиле многие сталкиваются с тем, что не могут отправить помощь на СВО. Сумма за две посылки превышает 13 тысяч рублей, а желающих отправить посылку даже своим родным — много, — рассказал Павел Фетисов журналисту TagilCity.ru.

Он пояснил, что гуманитарную помощь для военнослужащих собирали всем Тагилом: кто-то приносил пустые банки для окопных свечей, кто-то парафин. Некоторые несут тушенку и сгущенку, чтобы подсластить жизнь бойцам.

Моя жена покупала специально флис для того, чтобы сшили балаклавы. Женщина откликнулась нам помочь, только дайте, говорит, материал. Вот так мы и собирали кто что может, — отметил тагильчанин.

По словам Павла, одна женщина поделилась с ним, почему активно помогает собирать гумпомощь. Она недавно посылала посылку сыну в зону СВО, но спустя пару дней пришла новость о том, что его уже нет в живых.

Также волонтер рассказал, что сейчас встал вопрос с финансированием поездки. Отряд ищет людей, готовых помочь и будет отчитываться каждый раз за расход средств.

Мы общались с коллегами из Нижней Салды из отряда «Урал». Они тоже ездят в зону СВО, на один рейс уходит 140-150 тысяч рублей. К сожалению, у нас нет таких денег, но многие водители откликнулись. Однако без своих автомобилей. Есть человек, который хочет поехать туда на своей машине, но с условием, что оставит свой автомобиль ребятам в зоне СВО, — пояснил Павел Фетисов.

Все, кто хочет и может помочь волонтерам поискового отряда «Феникс» доставить груз в зону СВО, могут обратиться в редакцию TagilCity.ru в WhatsApp, Telegram, Viber по номеру +7 (965) 510-42-42.

Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощь
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Операция на Украине#Волонтеры#Гуманитарная помощь#Водители#Общество#Эксклюзив
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