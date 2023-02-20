«Я сына угробил»: попавший в аварию водитель рассказал о смертельном ДТП в ХМАО

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Дмитрию было 24 года, он был пассажиром иномарки Shevrolet. Вез юношу тогда его отец, 46-летний Евгений, пишет «КП-Екатеринбург».
По официальным данным, его машина выехала на встречку и столкнулась с Ford.
Водитель иномарки Владимир Кропачев рассказал, что у него сработали подушки безопасности, поэтому он отделался лишь ссадинами.
«Нива» же не быстрый автомобиль, но пошел на обгон. Вероятно, тот водитель пытался обогнать фуру. Если бы перед ним была легковушка, то меня можно было увидеть, - вспоминает Владимир Кропачев.
Далее, как вспоминает Владимир, оба водителя вышли из машин, и Евгений тогда сказал, «Я сына угробил, машины угробил». Далее их увезли в больницу. Позднее Владимир узнал, что молодой человек скончался.