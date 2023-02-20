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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

«Я сына угробил»: попавший в аварию водитель рассказал о смертельном ДТП в ХМАО

20 февраля 2023, 11:55
Фото: 1MI

Стали известны подробности гибели молодого жителя Волчанска на трассе в ХМАО

В аварии на трассе в ХМАО погиб молодой мужчина из Волчанска.

Дмитрию было 24 года, он был пассажиром иномарки Shevrolet. Вез юношу тогда его отец, 46-летний Евгений, пишет «КП-Екатеринбург».

По официальным данным, его машина выехала на встречку и столкнулась с Ford.

Водитель иномарки Владимир Кропачев рассказал, что у него сработали подушки безопасности, поэтому он отделался лишь ссадинами.

«Нива» же не быстрый автомобиль, но пошел на обгон. Вероятно, тот водитель пытался обогнать фуру. Если бы перед ним была легковушка, то меня можно было увидеть, - вспоминает Владимир Кропачев.

Далее, как вспоминает Владимир, оба водителя вышли из машин, и Евгений тогда сказал, «Я сына угробил, машины угробил». Далее их увезли в больницу. Позднее Владимир узнал, что молодой человек скончался.

Водитель такси погиб в ДТП с фурой под Екатеринбургом
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