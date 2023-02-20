Зеленский ввел санкции против девяти топ-менеджеров банка в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
На этот раз гнев главы соседнего государства коснулся Екатеринбургского муниципального банка. Так, попавшим под ограничения запретили приобретать земельные участки и прочее недвижимое имущество на Украине. Им же запретили визы, а также поставили блокировку на активы. Кроме того, теперь жителям Екатеринбурга нельзя осуществлять вывод денежных средств и заранее отказано в любых финансовых операциях.
Данные о санкциях появились на личном интернет-ресурсе Зеленского. Так, следует из информации в документе, запреты наложили на членов совета директоров банка.