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Published Сегодня, 07:22

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Updated Сегодня, 07:24

Зеленский ввел санкции против девяти топ-менеджеров банка в Екатеринбурге

20 февраля 2023, 07:22
Фото: telegram-канал Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый пакет санкций в отношении топ-менеджеров муниципального банка в Екатеринбурге. Ограничительные меры коснулись девяти екатеринбуржцев.

На этот раз гнев главы соседнего государства коснулся Екатеринбургского муниципального банка. Так, попавшим под ограничения запретили приобретать земельные участки и прочее недвижимое имущество на Украине. Им же запретили визы, а также поставили блокировку на активы. Кроме того, теперь жителям Екатеринбурга нельзя осуществлять вывод денежных средств и заранее отказано в любых финансовых операциях.

Данные о санкциях появились на личном интернет-ресурсе Зеленского. Так, следует из информации в документе, запреты наложили на членов совета директоров банка.

Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Зеленский#Операция на Украине#Банк#Санкции#Топ-менеджер#Экономика
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