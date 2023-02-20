Жители Сысерти потребовали отменить строительство «Баден-Бадена»

Местные жители считают, что сооружение уничтожит Сысерть. С их слов, после завершения строительства их потомкам, которые будут проживать в городе, останется экологическая катастрофа. Люди предполагают, что местный пруд обмелеет, будет отравлен хлором, а на берегу будут возвышаться «уродливые» конструкции из бетона. Протестующие хотели бы сохранить чистоту воды и эксклюзивную флору и фауну горы Бессонова.