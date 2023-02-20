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Published Сегодня, 05:47

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Жители Сысерти потребовали отменить строительство «Баден-Бадена»

20 февраля 2023, 05:47
Фото: 1MI
Петиция с требованием отменить строительство «Баден-Бадена» появилась на сайте Change.org. Ее создали жители Сысерти. Электронный документ подписали уже более 1200 свердловчан.

Местные жители считают, что сооружение уничтожит Сысерть. С их слов, после завершения строительства их потомкам, которые будут проживать в городе, останется экологическая катастрофа. Люди предполагают, что местный пруд обмелеет, будет отравлен хлором, а на берегу будут возвышаться «уродливые» конструкции из бетона. Протестующие хотели бы сохранить чистоту воды и эксклюзивную флору и фауну горы Бессонова.

По мнению жителей Сысерти, сооружение внесет коррективы и во внешний вид города. Также, предполагают люди, комплекс оставит их и окружающие населенные пункты без чистой питьевой воды.

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#Анна Варнакина#Сысерть#Общество#Строительство#Петиция#Вода
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