85% дорог планируется привести в нормативное состояние в России в 2024 году

Также президент сказал, что планируется ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба, БАМа и наращивание возможностей Северного морского пути. Это позволит не только расширить грузопотоки, но и станет основой для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.