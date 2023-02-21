85% дорог планируется привести в нормативное состояние в России в 2024 году

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
По словам президента РФ Владимира Путина, инфраструктура регионов получит мощный импульс.
В 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях страны, а также более половины дорог регионального и межмуниципального значения, будут приведены в нормативное состояние. Уверен, мы сделаем это, — сказал президент во время ежегодного послания Совету Федерации.
Он отметил, что сейчас особое внимание уделено международному коридору Север — Юг. Уже в 2023 году по Волго-Каспийскому каналу смогут проходить суда с осадкой не менее 4,5 метров.
Это откроет новые маршруты для делового сотрудничества с Индией, Ираном, Пакистаном, странами Ближнего Востока, — пояснил Владимир Путин.
Также президент сказал, что планируется ускоренная модернизация восточного направления железных дорог, Транссиба, БАМа и наращивание возможностей Северного морского пути. Это позволит не только расширить грузопотоки, но и станет основой для решения общенациональных задач по развитию Сибири, Арктики и Дальнего Востока.