Алексей Нечаев представил Владимиру Путину концепцию новой промышленной политики

Нечаев также рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах образовательной программы «Я в деле», старт которой Президент поддержал еще в 2022 году. Спустя год программа реализуется партией «Новые люди» и благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки России уже в 62 регионах страны. Участниками программы стали более 85 тысяч студентов и школьников.