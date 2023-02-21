Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Скоростная автомобильная дорога М-12 является платной дорогой между мегаполисами. Ее длина — 739 км. Согласно «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», автодорогу планируют расширить до 6 полос. В перспективе трасса будет продлена до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан и Китай, заявил глава государства.
В своей речи Владимир Путин отметил, что это позволит существенно расширить экономические связи России и с рынками стран юго-восточной Азии.
Будем расширять перспективные внешне-экономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, — отметил президент.