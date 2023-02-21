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Автомагистраль «Москва-Казань» продлят до Екатеринбурга

21 февраля 2023, 10:37
Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 21 февраля сообщил о том, что было принято решение о продлении автомагистрали «Москва — Казань» до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.

Скоростная автомобильная дорога М-12 является платной дорогой между мегаполисами. Ее длина — 739 км. Согласно «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», автодорогу планируют расширить до 6 полос. В перспективе трасса будет продлена до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан и Китай, заявил глава государства.

В своей речи Владимир Путин отметил, что это позволит существенно расширить экономические связи России и с рынками стран юго-восточной Азии.

Будем расширять перспективные внешне-экономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, — отметил президент.
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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