Скоростная автомобильная дорога М-12 является платной дорогой между мегаполисами. Ее длина — 739 км. Согласно «Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», автодорогу планируют расширить до 6 полос. В перспективе трасса будет продлена до Иркутска и Владивостока, с выходом в Казахстан и Китай, заявил глава государства.