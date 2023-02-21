Байден выступит с обращением к гражданам России и Украины

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
По прогнозу замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолога Андрея Суздальцева, в своем обращении лидер Соединенных Штатов будет опровергать заявления, сделанные Владимиром Путиным в этот же день, 21 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».
Напомним, что выступление Владимира Путина продлилось почти два часа. Президент рассказал в том числе о новых мерах, которые будут введены в стране. Одна из них – возможность военных пользоваться двухнедельным отпуском раз в полгода.