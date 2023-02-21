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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Байден выступит с обращением к гражданам России и Украины

21 февраля 2023, 14:09
Фото: 1MI
С обращением к гражданам России и Украины 21 февраля выступит президент США Джо Байден. Начало выступления запланировано на 17:30 по московскому времени.

По прогнозу замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолога Андрея Суздальцева, в своем обращении лидер Соединенных Штатов будет опровергать заявления, сделанные Владимиром Путиным в этот же день, 21 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости Крым».

Напомним, что выступление Владимира Путина продлилось почти два часа. Президент рассказал в том числе о новых мерах, которые будут введены в стране. Одна из них – возможность военных пользоваться двухнедельным отпуском раз в полгода.

Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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Все участники СВО будут иметь регулярный отпуск в 14 дней
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