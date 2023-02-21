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Бойца ЧВК «Вагнер» из Серова похоронили спустя месяц со дня гибели

21 февраля 2023, 03:56
Фото: 1MI

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова погиб на спецоперации

Касаткин Геннадий Николаевич — воспитанник детской школы-интерната в Серове. Служил в частной военной компании «Вагнер». Боец скончался на СВО Вооруженных сил РФ в боях за освобождение Артемовска.

Известно, что мужчина родился 23 октября 1978 года. Место рождения — поселок Восточный. Он получил основное общее образование в образовательном учреждении с круглосуточным пребыванием обучающихся в Серове. Для участия в боевых действиях на южных рубежах прибыл в составе ЧВК «Вагнер».

Смерть настигла мужчину в боях: он скончался, освобождая Артемовск (ДНР). Гибель наступила 17 января, в результате чего — неизвестно. Информацию сообщила администрация Серовского ГО.

Геннадий Касаткин
Фото: Администрация Серовского городского округа
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Мужчину проводили в последний путь спустя месяц после кончины — 17 февраля. Похороны и отпевание состоялись в 12:00 по уральскому времени в местном похоронном бюро «Прощание».

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#Операция на Украине#Серов#Происшествия#Спецоперация#Погибшие#Смерть#Похороны#Анна Варнакина
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