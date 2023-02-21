Бойца ЧВК «Вагнер» из Серова похоронили спустя месяц со дня гибели

Известно, что мужчина родился 23 октября 1978 года. Место рождения — поселок Восточный. Он получил основное общее образование в образовательном учреждении с круглосуточным пребыванием обучающихся в Серове. Для участия в боевых действиях на южных рубежах прибыл в составе ЧВК «Вагнер».