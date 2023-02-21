Бойца ЧВК «Вагнер» из Серова похоронили спустя месяц со дня гибели

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Известно, что мужчина родился 23 октября 1978 года. Место рождения — поселок Восточный. Он получил основное общее образование в образовательном учреждении с круглосуточным пребыванием обучающихся в Серове. Для участия в боевых действиях на южных рубежах прибыл в составе ЧВК «Вагнер».
Смерть настигла мужчину в боях: он скончался, освобождая Артемовск (ДНР). Гибель наступила 17 января, в результате чего — неизвестно. Информацию сообщила администрация Серовского ГО.
Мужчину проводили в последний путь спустя месяц после кончины — 17 февраля. Похороны и отпевание состоялись в 12:00 по уральскому времени в местном похоронном бюро «Прощание».