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Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Дело об убийстве сотрудницы полиции в поселке Первомайский признали сложным

21 февраля 2023, 09:47
Фото: 1MI
Уголовное дело об убийстве 31-летней сотрудницы полиции Эльвиры Муфазаловой в поселке Первомайский признано сложным.

Теперь его расследованием занимается отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

Об этом рассказали родственники убитой изданию «КП-Екатеринбург». По данным инсайдера, у правоохранителей нет сомнений, что дело будет раскрыто.

Напомним, что труп женщины-старшего лейтенанта был найден в ночь на 30 апреля на берегу Бисерти. С начала 2022 года Эльвира жила у своих родителей. В момент трагедии вместе с ней был ее бывший опекаемый Анатолий Хлызов. Сперва его задержали и отправили в СИЗО, однако позже отпустили из-за отсутствия улик.

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#Елена Озерова#СУ СК#Уголовное дело#Убийство#Происшествия#Новости УрФО
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