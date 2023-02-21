Дело об убийстве сотрудницы полиции в поселке Первомайский признали сложным

Напомним, что труп женщины-старшего лейтенанта был найден в ночь на 30 апреля на берегу Бисерти. С начала 2022 года Эльвира жила у своих родителей. В момент трагедии вместе с ней был ее бывший опекаемый Анатолий Хлызов. Сперва его задержали и отправили в СИЗО, однако позже отпустили из-за отсутствия улик.