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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Депутат из Екатеринбурга получил предупреждение за ошибку в декларации

21 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI
Парламентарий из Екатеринбурга Виктор Сомиков получил предупреждение за ошибку в декларации. Предостережение ему вынесла Екатеринбургская дума. По их данным, депутат указал в декларации неполные сведения.

Сам Виктор Сомиков пояснил, что в отчете о доходах за 2019 год была допущена техническая ошибка, пишет «Новый день». Объяснился он об этом и в ходе заседания думы. Его слова убедили коллег.

Отмечается, что предупреждение – это самое мягкое наказание, которое применяется думой к депутатам из-за допущенных нарушениях в декларациях.

Ранее антикоррупционный департамент нашел ошибки еще и в декларациях парламентарием Александра Караваева и Антона Швалева. В чем их причина депутаты пока не ответили.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Доходы#Декларация#Депутаты#Предостережение#Экономика#Новости УрФО
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