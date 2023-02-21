Депутат из Екатеринбурга получил предупреждение за ошибку в декларации

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Сам Виктор Сомиков пояснил, что в отчете о доходах за 2019 год была допущена техническая ошибка, пишет «Новый день». Объяснился он об этом и в ходе заседания думы. Его слова убедили коллег.
Отмечается, что предупреждение – это самое мягкое наказание, которое применяется думой к депутатам из-за допущенных нарушениях в декларациях.
Ранее антикоррупционный департамент нашел ошибки еще и в декларациях парламентарием Александра Караваева и Антона Швалева. В чем их причина депутаты пока не ответили.