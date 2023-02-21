Два здания Демидовской больницы Нижнего Тагила отремонтируют за 48,8 млн рублей

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Согласно документации, работы будут проводится в двух зданиях — дневного стационара и физиотерапевтического отделения. Постройки, о которых идет речь, входят в «Ансамбль заводского госпиталя ДГБ» и являются объектом культурного наследия.
Строителям предстоит отреставрировать кровлю, обновить фасады, усилить стены, заменить ступени и окна и многое другое.
Ремонтные работы, согласно информации, там будут выполняться максимум в течение 210 дней. Однако подрядчик может сдать объект раньше срока по согласованию с заказчиком — руководством Демидовской городской больницы.
Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 60 месяцев. За соблюдение охраны труда и производство работ отвечает непосредственно подрядчик. Принимать проект будет комиссия из пяти человек.