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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Два здания Демидовской больницы Нижнего Тагила отремонтируют за 48,8 млн рублей

21 февраля 2023, 08:28
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который займется строительными работами по сохранению и воссозданию зданий Демидовской городской больницы.

Согласно документации, работы будут проводится в двух зданиях — дневного стационара и физиотерапевтического отделения. Постройки, о которых идет речь, входят в «Ансамбль заводского госпиталя ДГБ» и являются объектом культурного наследия.

Строителям предстоит отреставрировать кровлю, обновить фасады, усилить стены, заменить ступени и окна и многое другое.

Ремонтные работы, согласно информации, там будут выполняться максимум в течение 210 дней. Однако подрядчик может сдать объект раньше срока по согласованию с заказчиком — руководством Демидовской городской больницы. 

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 60 месяцев. За соблюдение охраны труда и производство работ отвечает непосредственно подрядчик. Принимать проект будет комиссия из пяти человек. 

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