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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Екатеринбург стал одним из популярных мест у россиян для празднования 8 марта

21 февраля 2023, 09:55
Фото: 1MI
Екатеринбург вошел в двадцатку городов, где россияне планируют праздновать 8 марта. Спрос на отели по случаю Международного женского дня в России проанализировали ПАО МТС, цифровая экосистема, сервисы МТС Travel и Bronevik.com.

Выяснилось, что Сочи и Шерегеш привлекают граждан своими горнолыжными склонами, а Екатеринбург — невысокими ценами даже в дорогих отелях.

Несмотря на то, что в 2023 году 8 марта выпадет на середину недели, россияне бронируют отели в среднем на три дня. Каждая десятая бронь — это горнолыжные курорты. Наибольшим спросом пользуются Красная Поляна, Южно-Сахалинск, Шерегеш.

Сочи вышел в лидеры по востребованности для отдыха. На него приходится десятая часть всех бронирований. В среднем в этом городе и других южных точках путешественники планируют остаться в среднем на 4 дня. Также предпочтение россияне отдают Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду, Иркутску и Кисловодску.

Екатеринбург входит в ТОП-20 городов, где туристы планируют отпраздновать 8 марта. Уральская столица отличается умеренной стоимостью номеров в отелях категории 4 и 5 звезд. В среднем чек бронирования в четырехзвездочном отеле Екатеринбурга в 8 марта, согласно данным МТС Travel, составляет 3,1 тысячи рублей. При этом в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде на текущий момент средний чек бронирования в сутки составляет 3,9 и 3,2 тысячи соответственно.

Спрос на отели по России с 4 по 12 марта при обязательном бронировании 8 марта. В первую десятку по количеству заказов вошли:

Фото: МТС

МТС Travel является дочерней компаний и частью экосистемы МТС, которая создает и занимается развитие сервисов для путешественников по России и миру. Для развития в июле 2022 года была приобретена компания «Броневик» (бренд Bronevik.com).

e-burg.mts.ru?erid=LjN8Jtw4U

#Ирина Кирилова#Свободное время
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