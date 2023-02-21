Екатеринбург стал одним из популярных мест у россиян для празднования 8 марта

Сочи вышел в лидеры по востребованности для отдыха. На него приходится десятая часть всех бронирований. В среднем в этом городе и других южных точках путешественники планируют остаться в среднем на 4 дня. Также предпочтение россияне отдают Москве, Санкт-Петербургу, Казани, Калининграду, Иркутску и Кисловодску.