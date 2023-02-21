TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:56

Updated Сегодня, 18:56

Гашек выступил с новым обвинением в адрес НХЛ

Сегодня, 18:55
Бывший голкипер сборной Чехии Доминик Гашек вновь раскритиковал руководителей НХЛ.

На этот раз чешский ветеран заявил, что лига должна полностью запретить российским хоккеистам участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети экс-голкипера.

По словам олимпийского чемпиона, каждый матч с участием россиян является рекламой действий страны на международной арене.

Добавим, что это уже далеко не первый выпад чеха в адрес руководства НХЛ. Осенью он пытался сорвать проведение двух матчей "регулярки" в Праге из-за того, что  в составах команд были россияне. Затем он написал открытое письмо в адрес тех спортивных федераций, которые продолжали допускать россиян к участию в соревнованиях. В частности, с критикой со стороны Доминика столкнулись теннисные АТР и WTA.



Подпишитесь
Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
Сегодня, 04:29
Депутаты от ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле не смогли защитить сады и Леневку от добычи щебня
Вчера, 15:14
Экс-спикер Гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов может возглавить Верхнюю Салду
Вчера, 08:41
Тонировка и «подснежники»: в ГИБДД Нижнего Тагила рассказали о наказании нарушителей
Вчера, 13:38
Итоги недели: новый смог, лукавство ЕВРАЗ НТМК и нежеланный щебень
Вчера, 07:32
Работники не останутся без поддержки: наставники Уралвагонзавода помогут новичкам
Сегодня, 08:05