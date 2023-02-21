Гашек выступил с новым обвинением в адрес НХЛ

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
На этот раз чешский ветеран заявил, что лига должна полностью запретить российским хоккеистам участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на соцсети экс-голкипера.
По словам олимпийского чемпиона, каждый матч с участием россиян является рекламой действий страны на международной арене.
Добавим, что это уже далеко не первый выпад чеха в адрес руководства НХЛ. Осенью он пытался сорвать проведение двух матчей "регулярки" в Праге из-за того, что в составах команд были россияне. Затем он написал открытое письмо в адрес тех спортивных федераций, которые продолжали допускать россиян к участию в соревнованиях. В частности, с критикой со стороны Доминика столкнулись теннисные АТР и WTA.