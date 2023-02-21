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Госжилнадзор в Свердловской области проконтролирует размер начислений за ЖКУ

21 февраля 2023, 05:01
Фото: 1MI
Ведомство предупредило УК и ответственных лиц в населенных пунктах Свердловской области о том, что предельный индекс роста платы за ЖКУ превышать недопустимо. Ответственность по контролю за показателями возложена на Госжилнадзор.

Соответствующее предупреждение направлено во все муниципальные образования. В случае фиксации нарушений, сообщает замдиректора Госжилнадзора Наталья Миленина, ведомство готово разбираться в возникающих вопросах индивидуально, то есть с каждым отдельно взятым инцидентом. Вопрос платы за ЖКХ обсуждался на собрании депутатского корпуса Свердловской области, сообщает региональный департамент информполитики.

Народные избранники отметили, что сейчас свердловчане в особенности обеспокоены верными результатами начисления платы за коммунальные платежи из-за отмены двухставочного тарифа на электричество. На сегодняшний день на Среднем Урале актуален единый тариф.

Свердловский министр ЖКХ высказался о росте тарифов на электричество
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#Анна Варнакина#Экономика#ЖКХ#Оплата ЖКХ#Тарифы#Депутаты#Свердловская область
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