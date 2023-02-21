Госжилнадзор в Свердловской области проконтролирует размер начислений за ЖКУ

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Соответствующее предупреждение направлено во все муниципальные образования. В случае фиксации нарушений, сообщает замдиректора Госжилнадзора Наталья Миленина, ведомство готово разбираться в возникающих вопросах индивидуально, то есть с каждым отдельно взятым инцидентом. Вопрос платы за ЖКХ обсуждался на собрании депутатского корпуса Свердловской области, сообщает региональный департамент информполитики.
Народные избранники отметили, что сейчас свердловчане в особенности обеспокоены верными результатами начисления платы за коммунальные платежи из-за отмены двухставочного тарифа на электричество. На сегодняшний день на Среднем Урале актуален единый тариф.