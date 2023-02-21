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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Инфляция в Свердловской области за месяц снизилась на 0,16%

21 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI
За месяц уровень инфляции в Свердловской области понизился с 11,83% в декабре 2022 до 11,67% в январе 2023 года. Показатель все еще ниже, чем усредненный по России (11,77%), однако выше, чем по Уралу.

Уровень инфляции в области упал благодаря тому, что стало меньше давления со стороны затрат, связанных с производством продукции. Также увеличилось количество товаров и услуг, поставляемых на рынок. Динамика спроса населения остается сдержанной, сообщает Уральское ГУ ЦБ.

Региональное ведомство сообщает, что в Свердловской области упали цены на продукты питания и товары, непредназначенные для приема в пищу. Положение дел обусловлено положительной урожайностью 2022 года. Тем не менее, цены на услуги исполнителей выросли.

Инфляция выросла в Свердловской области
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Напомним, что в Свердловской области отменился двухставочный тариф на электроэнергию, из-за чего цена на электричество выросли. Ситуацию прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который призвал свердловчан с умом использовать освещение.

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#Экономика#Инфляция#Спрос#Свердловская область#Цены на продукты#ЦБ РФ#Анна Варнакина
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