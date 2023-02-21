Инфляция в Свердловской области за месяц снизилась на 0,16%

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Уровень инфляции в области упал благодаря тому, что стало меньше давления со стороны затрат, связанных с производством продукции. Также увеличилось количество товаров и услуг, поставляемых на рынок. Динамика спроса населения остается сдержанной, сообщает Уральское ГУ ЦБ.
Региональное ведомство сообщает, что в Свердловской области упали цены на продукты питания и товары, непредназначенные для приема в пищу. Положение дел обусловлено положительной урожайностью 2022 года. Тем не менее, цены на услуги исполнителей выросли.
Напомним, что в Свердловской области отменился двухставочный тариф на электроэнергию, из-за чего цена на электричество выросли. Ситуацию прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который призвал свердловчан с умом использовать освещение.