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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Из-за сошедшей лавины в горах Сочи ввели режим ЧС

21 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Режим ЧС введен в Сочи. Там сошла лавина. Повреждена инфраструктура, ее восстановление уже началось.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, лавина сошла в понедельник, 20 февраля, повредив водо- и газопровод.

Теперь на этой территории введен ЧС. На месте трудятся все экстренные и аварийные службы. Инфраструктура понемногу восстанавливается. В мэрии отметили, что поврежденные инженерные сети находятся под большими снежными покровами. Снег уже расчищают.

Также в данной местности ездит спецтранспорт с питьевой водой. С ночи, как только позволила погода, специалисты принялись к восстановлению газопровода. В скором времени здесь планируют возобновить подачу газа и работу котельных.

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#Елена Озерова#Лавина#Сочи#Экстренные службы
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