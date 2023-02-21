Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, лавина сошла в понедельник, 20 февраля, повредив водо- и газопровод.
Теперь на этой территории введен ЧС. На месте трудятся все экстренные и аварийные службы. Инфраструктура понемногу восстанавливается. В мэрии отметили, что поврежденные инженерные сети находятся под большими снежными покровами. Снег уже расчищают.
Также в данной местности ездит спецтранспорт с питьевой водой. С ночи, как только позволила погода, специалисты принялись к восстановлению газопровода. В скором времени здесь планируют возобновить подачу газа и работу котельных.