Компания вице-спикера ЗакСо отсудила у мэрии Екатеринбурга более 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
МКУ «Городское благоустройство» обязано оплатить 10,2 миллиона рублей, а также неустойку в размере одного миллиона рублей. Она продолжает начисляться с 14 января, сказано в решении суда. При этом МКУ подавало встречный иск. Но удовлетворен он был только частично. «Строймеханизацию» обязали передать все документы по дорогам, которые компания должна была отремонтировать.
Иск компанией был подан в марте 2022 года. В июне 2021 года администрация города объявила, что отказывается от услуг «Строймеханизации», которая вела работы на десятке дорог. В качестве основания для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан срыв сроков, пишет Ура.ру.
На тот момент компания уже вложила в работы более 10 миллионов рублей. Впоследствии «Строймеханизация» была внесена в список недобросовестных. При этом незавершенные работы на участках дорог затрудняли движение. Завершало ремонт ООО «ГУДСР».
После этого «Строймеханизация» доказала, что контракт был расторгнут незаконно.