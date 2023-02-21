Компания вице-спикера ЗакСо отсудила у мэрии Екатеринбурга более 10 миллионов рублей

МКУ «Городское благоустройство» обязано оплатить 10,2 миллиона рублей, а также неустойку в размере одного миллиона рублей. Она продолжает начисляться с 14 января, сказано в решении суда. При этом МКУ подавало встречный иск. Но удовлетворен он был только частично. «Строймеханизацию» обязали передать все документы по дорогам, которые компания должна была отремонтировать.