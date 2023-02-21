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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Компания вице-спикера ЗакСо отсудила у мэрии Екатеринбурга более 10 миллионов рублей

21 февраля 2023, 14:22
Фото: 1MI
Компания «Строймеханизация» отсудила у мэрии Екатеринбурга 10 миллионов рублей. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда.

МКУ «Городское благоустройство» обязано оплатить 10,2 миллиона рублей, а также неустойку в размере одного миллиона рублей. Она продолжает начисляться с 14 января, сказано в решении суда. При этом МКУ подавало встречный иск. Но удовлетворен он был только частично. «Строймеханизацию» обязали передать все документы по дорогам, которые компания должна была отремонтировать.

Иск компанией был подан в марте 2022 года. В июне 2021 года администрация города объявила, что отказывается от услуг «Строймеханизации», которая вела работы на десятке дорог. В качестве основания для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан срыв сроков, пишет Ура.ру.

На тот момент компания уже вложила в работы более 10 миллионов рублей. Впоследствии «Строймеханизация» была внесена в список недобросовестных. При этом незавершенные работы на участках дорог затрудняли движение. Завершало ремонт ООО «ГУДСР».

После этого «Строймеханизация» доказала, что контракт был расторгнут незаконно.

#Ирина Кирилова#Суд#Дороги#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург
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