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Лина Арифулина запускает мейковер-шоу «Поговорим начистоту» в ОК

21 февраля 2023, 12:12
Фото: 1MI
Известный продюсер и бизнес-тренер Лина Арифулина запускает оригинальное шоу в социальной сети Одноклассники. Эфиры пройдут 25 и 27 февраля, в них команда экспертов будет меняет жизнь героинь и помогать им становиться «лучшей версией себя».

Шоу «Поговорим начистоту» будет проходить в группе ОК «Мастерская Лины Арифулиной». Эксперты займутся преображением героинь, а еще обсудят их жизненные истории и поделятся проверенными способами решения определенных задач и проблем. Один из таких — найти увлечение по душе.

Лина Арифулина:

В каждом выпуске шоу обычные, казалось бы, девушки и женщины будут преодолевать внутренние кризисы, «упаковывать» себя и сиять, как настоящие звёзды. Налаживать отношения с близкими, готовиться к новым карьерным вершинам и по-новому смотреть на свои хобби.

В каждом эфире менять героинь не только внутренне, но и внешне будет Лина вместе с командой экспертов: стилистом по волосам Дмитрием Винокуровым, бьюти-экспертом и нутрициологом Светланой Гребеньковой, имиджмейкером Яной Жбановой и другими. Психологи, наставники и стилисты будут сопровождать участниц на пути перемен, а в конце их ждет очень эмоциональное событие — исполнение самой заветной мечты.

#Свободное время#Ирина Кирилова
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