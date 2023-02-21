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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Люди в форме пришли в детский сад в Нижнем Тагиле и рассказали о «легких деньгах»

21 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI

Полицейские рассказали сотрудникам детского сада в Нижнем Тагиле о лже-инвестициях

Сотрудники полиции посетили детский сад в Нижнем Тагиле, где ранее мошенники обманули одну из сотрудниц. Правоохранители рассказали о том, как уберечь себя от мошенников в сфере лже-инвестиций.

Тагильчанка доверилась человеку, который позвонил на ее мобильный и рассказал о возможности получить многократную прибыль. Он обещал доход в том случае, если женщина инвестирует деньги в платформу «Газпром».

Звонивший представился Русланом, трейдером «Газпром Инвестиций». Он рассказал, что и как делать жительнице Нижнего Тагила. Тагильчанка заинтересовалась «легкими деньгами». Руслан перевел звонок на брокера Ярослава, под руководством которого женщина отправила 8000 рублей через мобильное приложение, предназначенное для инвестирования.

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В течение двух недель мошенники обманывали тагильчанку. Сотрудница детского сада взяла 4 кредита на миллион рублей и перевела их лже-инвесторам. Далее женщину продолжили вводить в заблуждение, а после ее брокерские счета заблокировали. Тогда-то жительница Нижнего Тагила поняла, что ее обманули, и написала заявления в правоохранительные органы.

Полицейские рассказали основы финансовой безопасности сотрудникам детского сада, где трудоустроена обманутая тагильчанка. Правоохранители посоветовали участникам обсудить тему мошенничества с родственниками, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Телефонные мошенники#Криминал
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