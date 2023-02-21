Люди в форме пришли в детский сад в Нижнем Тагиле и рассказали о «легких деньгах»

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Тагильчанка доверилась человеку, который позвонил на ее мобильный и рассказал о возможности получить многократную прибыль. Он обещал доход в том случае, если женщина инвестирует деньги в платформу «Газпром».
Звонивший представился Русланом, трейдером «Газпром Инвестиций». Он рассказал, что и как делать жительнице Нижнего Тагила. Тагильчанка заинтересовалась «легкими деньгами». Руслан перевел звонок на брокера Ярослава, под руководством которого женщина отправила 8000 рублей через мобильное приложение, предназначенное для инвестирования.
В течение двух недель мошенники обманывали тагильчанку. Сотрудница детского сада взяла 4 кредита на миллион рублей и перевела их лже-инвесторам. Далее женщину продолжили вводить в заблуждение, а после ее брокерские счета заблокировали. Тогда-то жительница Нижнего Тагила поняла, что ее обманули, и написала заявления в правоохранительные органы.
Полицейские рассказали основы финансовой безопасности сотрудникам детского сада, где трудоустроена обманутая тагильчанка. Правоохранители посоветовали участникам обсудить тему мошенничества с родственниками, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».