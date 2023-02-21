Люди в форме пришли в детский сад в Нижнем Тагиле и рассказали о «легких деньгах»

В течение двух недель мошенники обманывали тагильчанку. Сотрудница детского сада взяла 4 кредита на миллион рублей и перевела их лже-инвесторам. Далее женщину продолжили вводить в заблуждение, а после ее брокерские счета заблокировали. Тогда-то жительница Нижнего Тагила поняла, что ее обманули, и написала заявления в правоохранительные органы.