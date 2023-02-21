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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Магазину «Красное и Белое» запретили торговлю табаком в Арамили

21 февраля 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Арамили магазин «Красное и Белое» по закону больше не может торговать табаком. Он получил запрет от Южного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора.

Сперва туда поступила жалоба. Так как магазин находится вблизи школы, некоторым людям не понравилось такое местоположение для продажи сигарет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Приехавшие на место специалисты установили, что магазин находится в 68 метрах от школы №68. А по закону продавать сигареты можно только в той торговой точке, которая находится в более 100 метрах от учебного учреждения.

В результате по суду магазину запретили продавать табак именно в этой торговой точке.

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#Елена Озерова#Табак#Сигареты#Школа#Запрет#Общество#Новости УрФО#Арамиль
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