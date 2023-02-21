Магазину «Красное и Белое» запретили торговлю табаком в Арамили

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сперва туда поступила жалоба. Так как магазин находится вблизи школы, некоторым людям не понравилось такое местоположение для продажи сигарет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Приехавшие на место специалисты установили, что магазин находится в 68 метрах от школы №68. А по закону продавать сигареты можно только в той торговой точке, которая находится в более 100 метрах от учебного учреждения.
В результате по суду магазину запретили продавать табак именно в этой торговой точке.