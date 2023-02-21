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Published Сегодня, 14:37

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Updated Сегодня, 14:39

Мерзлякова: «Наша задача — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих»

21 февраля 2023, 14:37
Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой Вконтакте

Татьяна Мерзлякова высказалась о послании Владимира Путина Совету Федерации

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась о послании президента РФ Владимира Путина Совету Федерации. По ее словам, на данный момент стоит задача окружить вниманием и заботой все семьи военнослужащих.

Она отметила, что в послании президента были конкретные ответы на те вопросы, которые волнуют многих. Самая ключевая установка, по ее словам — «Победить Россию на поле боя невозможно».

Аппарат уполномоченного уже с первых дней занимается поддержкой тех, кто находится в зоне СВО и их семей.

Мы реагируем на все обращения, которые поступают на нашу «горячую линию», а их довольно много. Многое делают волонтеры. Сами жители, бизнес продолжают собирать гуманитарную помощь. Поэтому особенно важно и отрадно было сегодня услышать от Президента страны, что мы находимся на правильном пути, — сказала Татьяна Мерзлякова по итогам выступления президента.

В своем обращении Путин поблагодарил всех военных и граждан за патриотизм и помощь в приближении победы. Прежде всего, это бойцы, для которых нужно исключить проблемы снабжения, получения денежного довольствия и медпомощи.

Наша задача сейчас — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих. Особое слово было сказано о семьях погибших воинов. В поддержке нуждаются и люди с реальным боевым опытом, которые должны быть востребованы в военных институтах, в работе с молодёжью, в государственной службе, — говорит Мерзлякова.

Также военнослужащим президент поручил обеспечить участникам СВО двухнедельный отпуск и организовать специальный фонд для поддержки ветеранов СВО и семей погибших.

Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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#Ирина Кирилова#Мобилизация#Военные#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Татьяна Мерзлякова
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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