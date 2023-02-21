Мерзлякова: «Наша задача — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих»

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Она отметила, что в послании президента были конкретные ответы на те вопросы, которые волнуют многих. Самая ключевая установка, по ее словам — «Победить Россию на поле боя невозможно».
Аппарат уполномоченного уже с первых дней занимается поддержкой тех, кто находится в зоне СВО и их семей.
Мы реагируем на все обращения, которые поступают на нашу «горячую линию», а их довольно много. Многое делают волонтеры. Сами жители, бизнес продолжают собирать гуманитарную помощь. Поэтому особенно важно и отрадно было сегодня услышать от Президента страны, что мы находимся на правильном пути, — сказала Татьяна Мерзлякова по итогам выступления президента.
В своем обращении Путин поблагодарил всех военных и граждан за патриотизм и помощь в приближении победы. Прежде всего, это бойцы, для которых нужно исключить проблемы снабжения, получения денежного довольствия и медпомощи.
Наша задача сейчас — окружить заботой и вниманием все семьи военнослужащих. Особое слово было сказано о семьях погибших воинов. В поддержке нуждаются и люди с реальным боевым опытом, которые должны быть востребованы в военных институтах, в работе с молодёжью, в государственной службе, — говорит Мерзлякова.
Также военнослужащим президент поручил обеспечить участникам СВО двухнедельный отпуск и организовать специальный фонд для поддержки ветеранов СВО и семей погибших.