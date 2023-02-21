Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
В Нижнем Тагиле сильного ветра не ожидается. По данным Гисметео, порывы его не превысят 5 метров в секунду. Температура воздуха достигнет -11…-17 градусов. Погода будет пасмурной.
В целом по Свердловской области в ночное время местами прогнозируются метели. Порывы ветра 4-9 метров в секунду, но местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -9 до -19 градусов.
В связи со снегопадами повышен риск образования ДТП, автомобильных заторов, обрывов ЛЭП, аварий на системах ЖКХ.