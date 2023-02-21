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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Метели и сильный снег ожидаются в Нижнем Тагиле

21 февраля 2023, 13:47
Метели и снегопады прогнозируются в Нижнем Тагиле, по данным ЕДДС. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду местами по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле сильного ветра не ожидается. По данным Гисметео, порывы его не превысят 5 метров в секунду. Температура воздуха достигнет -11…-17 градусов. Погода будет пасмурной.

В целом по Свердловской области в ночное время местами прогнозируются метели. Порывы ветра 4-9 метров в секунду, но местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от -9 до -19 градусов.

В связи со снегопадами повышен риск образования ДТП, автомобильных заторов, обрывов ЛЭП, аварий на системах ЖКХ.

#Ирина Кирилова#Погода#Снег#Гололед#Метель#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область
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