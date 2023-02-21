Названы проекты, вышедшие в финал всероссийского конкурса «Лучник Future»

Коллективы из Санкт-Петербурга (Lil Bi из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и QWERTY из Санкт-Петербургского государственного экономического университета), а также из Нижнего Новгорода («PR-кошечки», представляющие ННГУ им. Н. И. Лобачевского) будут сражаться за победу в категории «Лучшее решение задачи для «Ситикард».