Названы проекты, вышедшие в финал всероссийского конкурса «Лучник Future»

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Очередной этап конкурса пройдет 3 марта в формате онлайн. В шорт-листе — коллективы из российской столицы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Нижнего Новгорода, а также Уфы, Челябинска и Нижневартовска. Участники презентуют решения шести реальных PR-кейсов от партнеров мероприятия.
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи» примут участие претенденты из Москвы (команда SOUP, представляющая НИУ «Высшая школа экономики»), Петербурга («PRактики», СПбГЭТУ «ЛЭТИ») и Челябинска (PaRaDigma Южно-Уральского госуниверситета). Об этом информирует inkazan.ru.
Коллективы из Санкт-Петербурга (Lil Bi из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и QWERTY из Санкт-Петербургского государственного экономического университета), а также из Нижнего Новгорода («PR-кошечки», представляющие ННГУ им. Н. И. Лобачевского) будут сражаться за победу в категории «Лучшее решение задачи для «Ситикард».
Претендовать на победу в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума доноров» будут команды «Авантюристки» из НИУ «Высшая школа экономики», «5 подруг PRОушена» из Нижневартовского государственного университета и PROOF из Южно-Уральского госуниверситета (г. Челябинск).
Финалистами в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК» стали команды «KEYc» из НИУ «Высшая школа экономики», PR.com Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и красноярская «ССPR — Союз Сибирских Пиарщиков» Сибирского федерального университета.
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для «Норильского никеля» проекты представят коллективы из Петербурга (команды «3000000» из СПбГУ, «Киты» из СПбГИ кино и телевидения, «PRянички» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого), а также из Уфы («Без PRеград» Уфимского университета науки и технологий).
Бороться за победу в категории «Лучшее решение бизнес-задачи для «Полюса Вернинское» будут московские команды «Ай, Вили!» НИУ «Высшая школа экономики», «ПИ@Р ПЛ@ТОН@» МГУ им. М. В. Ломоносова, «Виляем собакой» (Российский университет дружбы народов) и красноярская Studband (Сибирский федеральный университет).
Учредителем конкурса стала дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», его оператором является коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конкурса.