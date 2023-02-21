Осужденного за смертельную драку бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Смерть настигла солдата в боях под Артемовском. Чудаков скончался на 38 году жизни. Мужчина, будучи ребенком, мечтал стать военным. Во время начала СВО ныне погибший отбывал уголовное наказание. 13 сентября житель Каменска-Уральского заключил контракт с «Вагнером».
За боевые заслуги боец получил знак отличия частной военной компании «Черный крест», а государство вручило медаль «За отвагу». Известно, что Чудаков ушел из жизни во время того, как отводил взвод из окружения противника, сообщает издание Е1 со ссылкой на администрацию муниципалитета.