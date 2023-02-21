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Осужденного за смертельную драку бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Каменске-Уральском

21 февраля 2023, 05:59
Фото: 1MI
На территории спецоперации скончался боец частной военной компании «Вагнер» Виктор Чудаков. Отпевание и похороны пройдут 22 февраля в Каменске-Уральском. Ранее мужчина был осужден за то, что до смерти избил друга возлюбленной, а до этого — за грабеж и разбой.

Смерть настигла солдата в боях под Артемовском. Чудаков скончался на 38 году жизни. Мужчина, будучи ребенком, мечтал стать военным. Во время начала СВО ныне погибший отбывал уголовное наказание. 13 сентября житель Каменска-Уральского заключил контракт с «Вагнером».

Фото: сообщество "ВКаменскеЖИТЬ" ВКонтакте
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За боевые заслуги боец получил знак отличия частной военной компании «Черный крест», а государство вручило медаль «За отвагу». Известно, что Чудаков ушел из жизни во время того, как отводил взвод из окружения противника, сообщает издание Е1 со ссылкой на администрацию муниципалитета.

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