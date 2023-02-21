Осужденного за смертельную драку бойца ЧВК «Вагнер» похоронят в Каменске-Уральском

На территории спецоперации скончался боец частной военной компании «Вагнер» Виктор Чудаков. Отпевание и похороны пройдут 22 февраля в Каменске-Уральском. Ранее мужчина был осужден за то, что до смерти избил друга возлюбленной, а до этого — за грабеж и разбой.

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