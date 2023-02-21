Первоклассники сыграли с «Рифеем» в «Экоквизпати» в Красноуральске

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В этом году к интерактиву присоединились и педагоги. Игра прошла в школе №8, сообщает пресс-служба «Компании „Рифей“.
С начала этого учебного года первоклассники поучаствовали в общешкольных акциях по сбору вторсырья: пластиковых крышечек, макулатуры и одноразовых стаканчиков. «Экоквизпати» стал экзаменом для учеников.
Ребята разделились на команды и на скорость решали экологические задачи, рисовали плакаты, а также придумывали, как агитировать взрослых к правильному сбору отходов.
Хочу поблагодарить руководство и педагогический состав Красноуральской школы №8 за их активную деятельность в вопросе экологического просвещения школьников. В наших планах продолжать сотрудничество с образовательными учреждениями в реализации экологических мероприятий, — сказал исполнительный директор ООО «Компания „Рифей“ Федор Потапов.
Ранее, в марте прошлого года «Рифей» и «Облкоммунэнерго» разработали проект «Экоквизпати» — мероприятия для работы по экологическому просвещению детей школьников. В нем поучаствовали ученики из Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Красноуральска.