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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Первоклассники сыграли с «Рифеем» в «Экоквизпати» в Красноуральске

21 февраля 2023, 09:43
Фото: Пресс-служба компании "Рифей"
В Красноуральске ученики 1 класса сыграли с «Рифеем» в «Экоквизпати». Это командная экологическая игра.

В этом году к интерактиву присоединились и педагоги. Игра прошла в школе №8, сообщает пресс-служба «Компании „Рифей“.

С начала этого учебного года первоклассники поучаствовали в общешкольных акциях по сбору вторсырья: пластиковых крышечек, макулатуры и одноразовых стаканчиков. «Экоквизпати» стал экзаменом для учеников.

Фото: Пресс-служба компании "Рифей"

Ребята разделились на команды и на скорость решали экологические задачи, рисовали плакаты, а также придумывали, как агитировать взрослых к правильному сбору отходов.

Хочу поблагодарить руководство и педагогический состав Красноуральской школы №8 за их активную деятельность в вопросе экологического просвещения школьников. В наших планах продолжать сотрудничество с образовательными учреждениями в реализации экологических мероприятий, — сказал исполнительный директор ООО «Компания „Рифей“ Федор Потапов.

Ранее, в марте прошлого года «Рифей» и «Облкоммунэнерго» разработали проект «Экоквизпати» — мероприятия для работы по экологическому просвещению детей школьников. В нем поучаствовали ученики из Краснотурьинска, Нижнего Тагила и Красноуральска.

#Елена Озерова#Дети#Рифей#Эко-игра#Школьники#Свободное время#Новости УрФО
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