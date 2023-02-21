Питбули загрызли насмерть 9-летнего мальчика в Новгородской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Известно, что на ребенка набросились три собаки бойцовой породы. Ребенок скончался. Питбули загрызли мальчика прямо в частном доме, куда тот пришел в гости к приятелю, сообщает СУ СК по Новгородской области.
Взрослых на момент трагедии в доме не было. Второй мальчик попытался отогнать животных, но они не послушались его. Тогда он побежал за помощью к соседке. Она прибежала, оттащила псов и вызвала ребенку скорую. Спасти ребенка не удалось.
Вскоре после медиков на место прибыли все главные представители СУ СК по области. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Максимальный срок по ней - до двух лет тюрьмы.