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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

«Прости, Господи! Не ведают, что творят»: Владимир Путин высказался о ЛГБТ

21 февраля 2023, 10:36
Фото: Скриншот прямой трансляции
Ценность настоящей семьи подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Совету Федерации. Он пояснил, что Запад пытается продолжать пропаганду ЛГБТ в России.

Президент отметил, что Запад не скрывает своей цели нанести России «стратегическое поражение» и покончить с нами раз и навсегда. То есть противники намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Однако Россия будет реагировать соответствующим образом. Потому что в этом случае речь идет уже о существовании нашей страны.

Владимир Путин подчеркнул, что оппоненты не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. При этом целью, прежде всего, выбирают молодое поколение, семьи. Противники извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, Русскую православную церковь и другие традиционные религиозные организации нашей страны.

В своих странах среди народов они разрушают семьи, культурную и национальную идентичности, издеваются над детьми. Педофилия объявляется нормой, а священнослужителей принуждают благословлять однополые браки.

Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Никто не вторгается в частную жизнь россиян и не собирается этого делать. Но хочется им сказать, чтобы посмотрели священные писания, там все сказано. В том числе, что семья — это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь, например, планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости, Господи. Не ведают, что творят, — сказал Владимир Путин.

 

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#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Эксклюзив#Владимир Путин#ЛГБТ#Евгения Сафина
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