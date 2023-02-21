«Прости, Господи! Не ведают, что творят»: Владимир Путин высказался о ЛГБТ

Владимир Путин подчеркнул, что оппоненты не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. При этом целью, прежде всего, выбирают молодое поколение, семьи. Противники извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, Русскую православную церковь и другие традиционные религиозные организации нашей страны.