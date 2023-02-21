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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:39

Путин анонсировал возвращение к советской системе образования

21 февраля 2023, 11:37
Фото: Скриншот прямой трансляции "Первый канал"
Владимир Путин, обращение к Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года
Во время послания Федеральному Собранию, которое состоялось 21 февраля 2023 года, президент России Владимир Путин анонсировал возвращение к советской системе образования и выразил благодарность учителям.

Путин отметил, что российские педагоги напрямую участвуют в строительстве будущего страны, поэтому необходимо увеличивать общественную значимость учительского труда.

Важно, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности учителю. А учителя говорили детям — об уважении, любви к родителям, — сообщил Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в системе высшего образования «назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам» в различных отраслях. Так, президент считает необходимостью синтезировать лучшие практики советской системы образования и опыт, накопленный за последние десятилетия. В связи с этим Владимир Путин предложил внести 3 вида изменений.

Первое: вернуться к традиционной для нашей страны базовый подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четыре до шесть лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы разные по сроку подготовки в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда, — заявил президент Путин.

Во-вторых, глава Российской Федерации указал на возможности, которые позволяют молодым людям при необходимости продолжать образование в магистратуре или ординатуре.

Третье. В отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности. Хочу подчеркнуть: переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство по образованию, о рынке труда и так далее. Здесь нужно все продумать, проработать до мелочей. У молодежи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю еще раз: возможности, а не проблемы, — подытожил Владимир Путин.
Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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