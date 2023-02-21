Глава государства отметил, что в системе высшего образования «назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам» в различных отраслях. Так, президент считает необходимостью синтезировать лучшие практики советской системы образования и опыт, накопленный за последние десятилетия. В связи с этим Владимир Путин предложил внести 3 вида изменений.