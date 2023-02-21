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Путин: «Чистый воздух с повестки не снимается»

21 февраля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля поручил федеральному и региональному правительству внимательно следить за реализацией экологического проекта «Чистый воздух».
Цель «Чистого воздуха» — оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание промышленных компаний, региональных и местных органов власти, что задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается, — отметил президент РФ.

В Нижнем Тагиле реализация программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» стартовала в 2019 году. Ее цель снизить количество выбросов в атмосферу на 20%. Изначально программа должна была длиться до 2024 года, но позже ее продлили до 2026-го.

Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» в Тагиле за четыре года
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#Чистый воздух#Выбросы#Загрязнения#Экология#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Эксклюзив#Анна Григорьева
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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