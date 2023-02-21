Путин: «Чистый воздух с повестки не снимается»

В Нижнем Тагиле реализация программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» стартовала в 2019 году. Ее цель снизить количество выбросов в атмосферу на 20%. Изначально программа должна была длиться до 2024 года, но позже ее продлили до 2026-го.