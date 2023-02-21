Президент подметил, что на кону стоят миллионы возможностей Запада и дальше обкрадывать всех, прикрываясь демократией. Инициаторы создают из России образ врага и делают это с целью отвлечения от коррупционный скандалов, от растущих экономических и социальных проблем в собственных странах.