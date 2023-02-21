Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Президент Российской Федерации сообщил, что дальнейшие планы НАТО и Запада были известны заранее, что привело к ответной реакции. Дальнейшие планы зарубежных политиков делали ставку на захват власти.
Те, кто планировали новую атаку на Донецк, и на Донбасс, и на Луганск четко понимали, что следующая цель — это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали, — главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.
Для решения собственных задач представители враждебных государств направили 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима при том, что страны «Большой семерки» выделили на развитие беднейшим странам порядка 60 миллиардов долларов.
Понятно, да? На войну — 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, 60, да еще под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег, — Владимир Путин.
Президент подметил, что на кону стоят миллионы возможностей Запада и дальше обкрадывать всех, прикрываясь демократией. Инициаторы создают из России образ врага и делают это с целью отвлечения от коррупционный скандалов, от растущих экономических и социальных проблем в собственных странах.
В наше время они [западные элиты — прим. ред.] стали делать «Антироссию». Проект, на самом деле, не новый. Люди, которые хоть немного погружаются в историю, знают прекрасно: этот проект уходит корнями еще в XIX век, — сообщил президент РФ.
Идеологический конфликт развязан с целью оторвать исторические территории от России, подметил президент Путин. Эти же задачи преследовал Запад и тогда, когда совершал переворот на Украине в 2014 году.
Им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны, а значит можно использовать всех — и террористов, и неонацистов, хоть черта лысого можно использовать. Проект «Антироссия», по сути, часть реваншисткой политики по отношению к нашей стране, по созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ, — Владимир Путин.