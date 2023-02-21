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Published Сегодня, 09:53

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Путин: «Ответственность за украинский конфликт лежит на Западе»

21 февраля 2023, 09:53
21 февраля во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что за эскалацию военного конфликта в Украине ответственность несут западные страны, а киевские власти не исполняют национальные интересы.
О людях никто не думал, их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал. Ответственность за украинский конфликт, его эскалация полностью лежит на Западных элитах и, конечно, на киевском режиме, для которого украинский народ по сути дела чужой. Он сегодня исполняет не национальные интересы, а интересы стран Запада, который используют Украину против России, — отметил Владимир Путин.

По его словам, США и НАТО в одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете, что сделало возможным наступление Киева на Донбассе.

Угроза нарастала, причем с каждым днем. Информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, Киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты. Мы все хорошо помним картинки, когда наносили авиаудары по Донецку и другим городам. В 2015 году они вновь предприняли попытку прямой атаки на Донбасс. Все это полностью противоречило принятым Советом безопасности документам и резолюциям. Все делали вид, что ничего не происходит, — сообщил президент РФ.

Также глава государства подчеркнул, что, чем больше западные страны будут поставлять Украине дальнобойные системы, тем больше Россия будет вынуждена отдалять угрозу от своих границ.

#Послание к Федеральному собранию#Украина#СВО#Политика#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Эксклюзив#Владимир Путин
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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