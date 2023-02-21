Путин поблагодарил российских военнослужащих

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Он поблагодарил их за героизм, а также попросил прощения за то, что не может перечислить все подразделения.
Прежде всего, хотел бы выразить благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм и мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные и опасные задачи на Донбассе, в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию, - сказал Владимир Путин.
Также в ходе своего выступления он рассказал о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих. К примеру, президент предложил ввести для бойцов отпуск раз в полгода продолжительностью 14 дней без учета времени, потраченного на дорогу.