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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Путин поблагодарил российских военнослужащих

21 февраля 2023, 10:07
Военных армии РФ поблагодарил Владимир Путин в ходе своего выступления 21 февраля.

Он поблагодарил их за героизм, а также попросил прощения за то, что не может перечислить все подразделения.

Прежде всего, хотел бы выразить благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм и мужество, которые они проявляют в деле служения нашему Отечеству. А это именно так и есть. Выполняя сложные и опасные задачи на Донбассе, в Украине, наши военнослужащие защищают интересы России, защищают Россию, - сказал Владимир Путин.

Также в ходе своего выступления он рассказал о дополнительных мерах поддержки для военнослужащих. К примеру, президент предложил ввести для бойцов отпуск раз в полгода продолжительностью 14 дней без учета времени, потраченного на дорогу.

Все участники СВО будут иметь регулярный отпуск в 14 дней
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#Выступение#Президент#Благодарность#Военные#Политика#Операция на Украине#Владимир Путин#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Елена Озерова
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Выступление Владимира Путина 21 февраля 2023 года перед Федеральным собранием
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