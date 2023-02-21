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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Путин предложил создание льготного арендного жилья для работников оборонпредприятий

21 февраля 2023, 10:35
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию предложил создание льготного арендного жилья для сотрудников оборонных предприятий.

По словам главы государства, нужно поддерживать социальные гарантии для трудовых коллективов. Для этого он предложил запустить специальную программу по строительству арендного жилья для работников промышленных предприятий.

Предлагаю запустить специальную программу арендного жилья для работников предприятий. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной стоимости, и ее возьмет на себя государство. Нужно обсудить все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в индустриальных городах с оборонным производством, — отметил Владимир Путин.

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#Жилье#Промышленное производство#Госпрограмма#Экономика#Послание Владимира Путина Совету Федерации 21 февраля 2023 года#Эксклюзив#Владимир Путин#Анна Григорьева
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