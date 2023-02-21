Путин предложил создание льготного арендного жилья для работников оборонпредприятий

Весной 2022 года последний застройщик, возводящий новые многоквартирные дома в Нижнем Тагиле, остановил свою деятельность. По словам директора «Юпитер-НТ» Сергея Перезолова, уровень продаж был мал и спад только нарастал. Причинами бизнесмен называл уровень доходов и отток населения из Нижнего Тагила. После этого строительство жилья в городе не начинала ни одна компания.