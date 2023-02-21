Путин предложил создание льготного арендного жилья для работников оборонпредприятий

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам главы государства, нужно поддерживать социальные гарантии для трудовых коллективов. Для этого он предложил запустить специальную программу по строительству арендного жилья для работников промышленных предприятий.
Предлагаю запустить специальную программу арендного жилья для работников предприятий. Ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной стоимости, и ее возьмет на себя государство. Нужно обсудить все детали программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в индустриальных городах с оборонным производством, — отметил Владимир Путин.
В Нижнем Тагиле гособоронзаказ для нужд специальной военной операции выполняет «Уралвагонзавод».
Весной 2022 года последний застройщик, возводящий новые многоквартирные дома в Нижнем Тагиле, остановил свою деятельность. По словам директора «Юпитер-НТ» Сергея Перезолова, уровень продаж был мал и спад только нарастал. Причинами бизнесмен называл уровень доходов и отток населения из Нижнего Тагила. После этого строительство жилья в городе не начинала ни одна компания.